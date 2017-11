Dit bijzondere excuusbriefje vond studente Elina bij haar fiets

Eerlijke mensen bestaan nog. Dat is de conclusie van studente Elina Bijlsma nadat ze gisteren haar fiets uit het rek haalde. Het achterlicht bleek kapot, maar degene die daar verantwoordelijk voor was maakte dat op bijzondere wijze goed.

Dinsdagmorgen komt Elina, die zelf in Heerenveen woont, bij haar 'studentenfiets' aan in Zwolle. Op het moment dat ze de tweewieler uit het rek haalt, valt haar oog op een plastic zakje dat er aan hangt. In het zakje zit een envelop met een bijzondere inhoud.

Excuses

,,Bij het uit het rek halen van mijn fiets is deze fiets ook naar beneden gevallen", valt te lezen op een briefje in de envelop. Die val had ervoor gezorgd dat het achterlicht van Elina's fiets op de grond kwam en kapot ging. 'Mijn excuses hiervoor', schreef de verantwoordelijke op het papiertje.

Maar excuses is niet het enige dat Bijlsma in de envelop aantreft. Er zitten ook twee briefjes van tien euro bij. ,,Ik hoop dat deze bijdrage voldoende is om het licht weer te repareren", luidt het bijschrift.

Zoektocht