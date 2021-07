Discussie drugsgebruik laait op na moord op Peter R. de Vries: ‘Aan xtc-pilletje kleeft bloed’

Zoals het ‘verwerpelijk’ is kleding te dragen die met kinderarbeid tot stand is gekomen, moet je ook geen door criminelen gemaakte drugs gebruiken, zegt hij.

Deze discussie laaide in de afgelopen weken opnieuw op na de moordaanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam.

‘Normalisering’ van drugs

Het gebruik van drugs is ‘helaas’ normaal geworden, beaamt Marcouch. ,,Er kan geen festival worden gehouden zonder een pilletje. Drugs worden vergoelijkt, ook door de gegoede burger. Mensen zijn zelfs verontwaardigd als de politie pilletjes bij hen in beslag neemt. Dat is ongehoord. Aan drugs ligt een gruwelijke onderwereld ten grondslag met zoveel geweld en intimidatie. Aan elk pilletje kleef bloed.”

Helpt iemand die weleens een pilletje slikt of een lijntje snuift de criminele wereld achter drugs overeind te houden? Stefan Kniest wil benadrukken dat hij zeker niet tegen drugs is. Het was vooral zijn bedoeling mensen aan het denken zetten met zijn recente opiniebijdrage in De Gelderlander. Dat is de Arnhemmer gelukt. Zowel op sociale media als de website van de krant ontstond een flinke discussie, toen hij een week geleden stelde dat hij veel reacties na de aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam hypocriet vindt.