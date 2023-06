Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis doet aangifte tegen personeel na rapport over wangedrag

UPDATEDe directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel. Aanleiding daarvoor zijn vrouwelijke gedetineerden die melden dat het grensoverschrijdend gedrag nóg ernstiger is dan uit een rapport blijkt. ,,De onderste steen moet boven”, aldus gevangenisdirecteur Francesca Salamone.

Orale bevrediging, tongzoenen en relaties tussen bewakers en gedetineerden. In de vrouwengevangenis van Nieuwersluis is seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag. Eind mei presenteerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een vernietigend rapport over wat zich binnen de gevangenismuren afspeelde. Minister van rechtsbescherming, Franc Weerwind, reageerde geschrokken. ,,Ik ben diep geraakt door de bevindingen en stevige conclusies.”

Het onderzoek werd uitgevoerd nadat (ex-)gedetineerden een jaar eerder in deze krant vertelden over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van bewakers. Zo zou een bewaarder op een vraag van een gevangene of ze mocht bellen, hebben geantwoord: ‘Laat je tieten zien'. Maar uit het rapport blijkt de situatie in de gevangenis veel ernstiger te zijn.

Een deel van de aantijgingen is volgens de gevangenisdirectie in het rapport onderzocht. ,,Vrouwelijke gedetineerden claimen echter dat het wangedrag van personeel omvangrijker zou zijn. Vanwege de ernst van de mogelijke vergrijpen en omdat de klachten verder niet inhoudelijk zijn onderzocht door de inspectie, heeft de directie met de ondernemingsraad besloten aangifte te doen", zo laten zij vrijdag in een verklaring weten.

,,De onderste steen moet boven. Een veilig leefklimaat is niet alleen cruciaal voor onze gedetineerden, maar ook voor medewerkers die hun taak gewetensvol uitvoeren", aldus gevangenisdirecteur Francesca Salamone. Ze noemt het ‘verschrikkelijk’ dat gedetineerden slachtoffer zijn geworden van wangedrag. ,,Het is extra traumatisch als vrouwen wangedrag niet durven melden. Daarom zetten we alles op alles om een veilig leefklimaat te faciliteren waarin vrouwen wel melding durven te maken. Daar zijn we al langer hard mee bezig.”

Daar is advocaat Johan Oosterhagen het niet mee eens. Hij sprak meer 100 vrouwelijke gedetineerden en staat momenteel ruim 40 van hen bij. Samen met advocaten van andere gedetineerden riep hij vorige week de directie op om op te stappen. ,,De aangifte is ongeloofwaardig en bedoeld om hun reputatie te redden. Jarenlang zijn de meldingen volgens mijn cliënten weggezet als roddels en vals. Vorig jaar zijn er drie bewakers ontslagen vanwege dit soort incidenten. Toch wacht de directie al een jaar met maatregelen. Ze hebben een jaar lang achterover geleund.”

Dat klopt volgens een woordvoerder van de gevangenis niet. ,,Om de meldingsbereidheid te vergroten worden vrouwen die wangedrag melden niet meer standaard overgeplaatst. Ook zijn er kringgesprekken georganiseerd met gedetineerden, is de klachtenprocedure voor anonieme meldingen onder de loep genomen en wordt gewerkt om de anonimiteit van melders beter te waarborgen. Vorig jaar is een medewerker op staande voet ontslagen omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.”

De inspectie adviseert in het rapport een vertrouwenspersoon in de gevangenis aan te stellen. Oosterhagen: ,,In het rapport staat dat de situatie urgent is. Maar we zijn drie weken verder en er is nog steeds geen vertrouwenspersoon. Hoe serieus neem je het probleem dan?”

Het klopt dat er nog geen vertrouwenspersoon is aangesteld, laat de woordvoerder weten. ,,Maar we zijn wel druk bezig met werven. Gedetineerden kunnen (anoniem) klachten delen met de commissie van toezicht met onafhankelijke deskundigen, geestelijk verzorgers, psychologen die opereren onder een beroepsgeheim of de directie.”

