Directeur Tata Steel geeft toe: ‘We zijn te laat begonnen met schoner produceren’

Tata Steel in IJmuiden is te laat begonnen met het vergroenen van het productieproces. Dat zegt directeur Hans van den Berg van het staalconcern in een interview met NH Nieuws . De kritiek op het bedrijf, dat als grote vervuiler te boek staat, heeft het proces volgens Van den Berg ‘wel degelijk versneld’.

Volgens Van den Berg moet er veel gebeuren en veel verbeteren. ,,Altijd dat verhaal van de waslijn, waar je met je vinger een laagje stof van Tata vanaf kunt halen. Dat is niet meer van deze tijd. Dat wil je toch niet meer? Dat was vroeger misschien normaal, maar nu toch niet meer”, laat hij optekenen.

Tata Steel staat voor een omvangrijke duurzaamheidsslag. Het bedrijf kondigde afgelopen jaar al aan in Nederland bij zijn staalproductie over te stappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof. Daarmee kan net zo goed staal gemaakt worden als met kolen, maar het zorgt wel voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Verder wil het bedrijf de stof-, stank- en geluidsoverlast verminderen, terwijl het ook een winstgevende onderneming die goed staal maakt wil blijven.

Hulp nodig

Van den Berg erkent tegen NH Nieuws dat dit alles bij elkaar veel is. Maar het is volgens hem niet zo dat één van die dingen zomaar geschrapt kan worden. De directeur herhaalt ook dat het alle stappen niet alleen kan zetten, maar dat hulp nodig is. De vergroeningsslag kan bijvoorbeeld niet gemaakt worden zonder ook hulp van de overheid.

Volgens Van den Berg is het lastig om echt duidelijk te maken dat het bedrijf op de goede weg is. ,,We liggen niet onder een vergrootglas, maar onder een microscoop. Alle documenten richting overheid, alles wordt gewobt, alles wordt doorgegraven, dat is de realiteit. En via sociale media wordt alles heel snel gecommuniceerd. En je hebt het wantrouwen, en daar zou ik wel vanaf willen. Dus we moeten nog beter communiceren”, zo zegt hij.

Van den Berg vervolgt: ,,We moeten gewoon fysiek verbeteren. Volgens onze metingen doen we dat al, maar het begint pas door te werken als de perceptie van omwonenden verandert. Zo van: ze zijn aan het waarmaken, wat ze gezegd hebben. Het zou mooi zijn als we in 2022 weer een stapje in die richting maken. Maar ik heb niet de illusie dat aan het eind van dit jaar de vertrouwenssituatie weer helemaal terug is.”