Directeur medicijnbedrijf bedreigd door ‘vage types’ die hoge bedragen voor coronamedicijn bieden

De directeur van een medicijnbedrijf uit Zeewolde wordt bedreigd en krijgt 24 uur per dag politiebescherming. Het bedrijf produceert een oud-malariamedicijn dat in ziekenhuizen wordt gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten.

Gisteren werd al bekend dat het pand van Ace Pharmaceuticals in Zeewolde (Flevoland) door de politie werd bewaakt. Vanochtend bevestigde directeur Jan Willem Popma van het bedrijf tegenover EenVandaag de dreiging. Volgens hem kwamen er de afgelopen week steeds vaker ‘vage types’ langs bij zijn bedrijf en zijn huis. ,,Meerdere dure auto’s reden mijn straat in, terwijl je die hier normaal nooit ziet. Met opvallend jonge bestuurders die bij me aanbelden", zegt Popma tegen het tv-programma. ,,Ze boden flinke bedragen voor de pillen, maar ik heb mijn hele voorraad allang gedistribueerd over het land. Alle pillen die we produceren worden nog dezelfde dag verspreid.” Popma wil niet verder op de zaak ingaan, zo stelt hij tegenover deze site.

Remt ontstekingen

Bij Ace Pharmaceuticals wordt onder meer het medicijn chloroquine gemaakt. Dat medicijn, eigenlijk bedoeld voor malariapatiënten, is door het RIVM ook opgenomen in het voorlopige behandelplan tegen corona. Het zou een anti-virale werking hebben: het medicijn remt ontstekingen, maar doodt het virus niet. Het is dus geen vaccin. Het wordt in Nederland ook gebruikt voor de behandeling van enkele honderden reumapatiënten. Het is niet vrij voor particulieren beschikbaar, maar alleen op recept verkrijgbaar.