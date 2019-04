Directeur Keukenhof: Bollenstreek kan drukte niet meer aan

De afgelopen zes jaar is het aantal bezoekers aan Keukenhof gestegen van 800.000 tot 1,4 miljoen per jaar. Op zonnige zondagen in april trekt het park soms wel 55.000 bezoekers - meer dan de Efteling op een topdag trekt.



,,De tulp is ons nationale icoon, ze wordt elk jaar populairder’’, verklaart Siemerink. ,,Dat zal komende jaren niet minder worden.’’ Keukenhof zelf kan die groeiende drukte volgens hem wel aan. ,,In het park is het ook heel druk, maar iedereen kan nog steeds foto's nemen. Daar houden we in ons ontwerp rekening mee. We hebben 32 hectare aan bloemen en zeventien kilometer aan wandelpaden.’’



Maar voor de omgeving ligt dat anders. Eind vorige maand startten telers in de Bollenstreek al een campagne om toeristen uit hun velden te weren die - op zoek naar de beste plek om een selfie te maken - de bloemen vertrappen. Het wegennet in de regio kan de drukte niet meer aan. ,,Van de vierbaanswegen in Noord-Holland ga je hier ineens over op een tweebaansweg. Iedereen heeft last van die flessenhals. Niet alleen mensen die komen voor de bloemen, maar ook strandgangers en hulpdiensten. Voor bewoners en ondernemers in de Bollenstreek is deze situatie onacceptabel.’’