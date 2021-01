Dikke boete voor bellen in de auto, maar wat zie je op de bewijsfoto?

video Eigenaar Poolse super Hees­wijk-Din­ther overtuigd: ‘Aanslag op mijn winkel lijkt vergissing’

12:35 Shawn Rabati Mahmoud, eigenaar van supermarkt Biedronka in Heeswijk-Dinther, is er steeds meer van overtuigd dat de aanslag op zijn zaak in de ochtend van 8 december een vergissing is geweest. Wel waarschuwt hij voor de zaak die twee andere eigenaren in Schijndel willen beginnen.