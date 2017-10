Dijksma: fouten in rapport over gevolgen Lelystad Airport

Dijksma schrijft dit in een brief die gisteravond aan de Tweede Kamer is verstuurd. Ze verwacht dat het nieuwe onderzoek nauwelijks gevolgen heeft.

Dat Dijksma de fouten erkent is een overwinning voor HoogOverijssel. Die actiegroep bracht de fouten aan het licht en eiste onlangs in een gesprek dat het ministerie alsnog naar deze zogenoemde milieu effect rapportage (mer) zou kijken. Dat heeft Dijksma nu laten doen. Ze komt tot de conclusie dat er ‘enkele onvolkomenheden geconstateerd’ zijn en laat het onderzoek gedeeltelijk overnieuw doen.

Actiegroep HoogOverijssel

HoogOverijssel is content dat de fouten die het ontdekte serieus worden genomen. De actiegroep bracht twee fouten aan het licht, waardoor het op papier stiller lijkt dan het straks mogelijk zal zijn als het vakantievliegveld in Lelystad de deuren opent. Zo is het aantal vliegtuigen dat aankomt en vertrekt in werkelijkheid anders verdeeld dan in het rapport staat. Gevolg is dat er vooral boven Overijssel en Gelderland fors meer gevlogen zal worden dan in het onderzoek vanuit is gegaan.

Ook is volgens HoogOverijssel gerekend met een onrealistisch laag motortoerental. In het mer - uitgevoerd in opdracht van het ministerie - is er vanuit gegaan dat de vliegtuigen boven Oost-Nederland stationair vliegen. Dat klopt niet. Doordat zij tientallen kilometers lang op dezelfde hoogte vliegen (1.800 meter), moeten ze juist op vol motorvermogen vliegen en dat veroorzaakt meer geluid.

Blunder

GroenLinks spreekt van een ‘ongelofelijke blunder’ en eist dat het onderzoek naar de gevolgen van Lelystad Aiport helemaal wordt overgedaan. ,,De bewoners, maar ook de Tweede Kamer, moeten ervan uit kunnen gaan dat het onderzoek van het ministerie klopt”, zegt Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Dat beslissingen genomen worden op basis van juiste gegevens. Het kabinet kan het vliegveld nu niet zomaar doordouwen, dit moet eerst grondig worden uitgezocht. Wij eisen dat het hele onderzoek wordt overgedaan en niets slechts een gedeelte. Tot een nieuw rapport is opgesteld moeten de plannen voor Lelystad Airport de ijskast in."

Onderzoek

Dijksma stelt dat het (gedeeltelijk) nieuwe onderzoek in november klaar is en verwacht dat opening van Lelystad Airport in april 2019 niet in gevaar komt. HoogOverijssel denkt daar anders over: ,,We zijn benieuwd naar het verdere onderzoek en denken dat de gevolgen daarvan weleens groter zouden kunnen zijn dan de staatssecretaris nu suggereert."