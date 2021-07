Dijkdoorbraak bij Hattem, boeren halen vee uit gebied, geen gevaar voor bevolking

,,Boeren halen het vee uit het gebied en de wegen rondom het getroffen gebied worden afgesloten”, aldus de voorlichter aan het begin van de nacht van maandag op dinsdag. ,,Dit is een gewone situatie, het overloopgebied is er juist om dit op te vangen. Er is niets aan de hand.” Hoe groot het gebied dat nu onder water loopt is, weet hij niet. ,,Daar hebben we nu geen zicht op.”