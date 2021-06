Dieven stuiten op slaapwandelend jongetje (4), ‘brengen’ hem naar huis en nemen pinpassen en auto mee

Video Code geel: ook later vandaag zware onweersbui­en en waterover­last

15:26 Het heeft vannacht op een aantal plaatsen flink geonweerd en forse regen- en onweersbuien trekken momenteel over ons land. Het KNMI heeft met het oog op mogelijke blikseminslag, hagel en windstoten code geel afgegeven. Verkeer kan hierdoor hinder ondervinden. De komende uren trekt het onweer naar het noorden, maar later op de dag ontstaan er in het zuiden van het land opnieuw onweersbuien die pas in de avond wegtrekken.