Dieven stelen 1600 liter verse melk: ‘Dat hebben ze niet in een kannetje gegoten’

Turkse transgen­der doodgesto­ken in Utrecht: ‘Lieve Özge stond in de bloei van haar leven’

15:30 De vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag is doodgestoken in een woning in Utrecht, is Özge Bilir, een 25-jarige transgendervrouw uit Turkije. Het gaat om het eerste dodelijke transgenderslachtoffer in Nederland dit jaar, bevestigt Trans United Europe. Volgens vrienden en bekenden is de ex-vriend de aangehouden verdachte. De politie wil er niks over kwijt en houdt het op ‘een goede bekende’ van het slachtoffer.