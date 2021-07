Dierenpark Amersfoort helpt Congo: door deze brug kunnen kinderen gevaarlijke rivier oversteken

En wat het voormalige hoofd dierenverzorging van de Amersfoortse dierentuin – om in beestentermen te blijven – in zijn kop heeft, heeft hij nou eenmaal niet in zijn kont. Hoedemaker is de laatste om het tegen te spreken, zegt hij leunend tegen een gigantische container. Het gevaarte dat is neergezet achter het olifantenverblijf zit propvol hulpgoederen voor het door een burgeroorlog geplaagde, straatarme Afrikaanse land. Dinsdagochtend moeten alleen de loodzware, onlangs vervangen netten van de klimpiramide in de grote speeltuin er nog in worden gereden.



Hoedemaker heeft net als zijn vrouw Liesbeth en een handvol enthousiaste vrijwilligers spierpijn van het sjouwen en stouwen van de spullen in de immense zeecontainer van 12 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog. Er past 74 kuub in, en dus moest het ook 74 kuub worden, vonden ze. Elk gaatje en hoekje is benut, glundert Hoedemaker. ,,Ergens achterin staan bijvoorbeeld tien rolstoelen op elkaar gestapeld. Alle loze ruimte ertussen, hebben we weer opgevuld met kleding en schoenen. Het is allemaal geschonken door bedrijven, instellingen en bewoners uit Amersfoort en de regio.’’