Dierenbeul martelt padden en hangt ze aan prikkeldraad

Mia belandde op haar 19de in de pornowe­reld: ‘Mijn grenzen werden steeds meer verlegd’

7:34 Meisjes belanden vaker, en al op zeer jonge leeftijd, in de prostitutie. Terwijl het makkelijker dan ooit lijkt ze zo ver te krijgen, is het heel moeilijk te stoppen. Tv-maker Jojanneke van den Berge maakte er een programma over: Jojanneke uit de prostitutie. Twee vrouwen vertellen alvast op deze site.