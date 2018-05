Dierenarts waarschuwt: dodelijke hondenziekte bij Duitse grens geconstateerd

Tot een paar jaar geleden had de dierenarts nog geen dieren gezien met de hondenziekte. De afgelopen jaren heeft hij echter al twee gevallen in de kliniek gehad. Weemaes schrijft dit onder andere toe aan de afname van vaccinaties. ,,De antivaccinatiebeweging leidt ook bij honden tot een lagere vaccinatiegraad. Daarnaast krijgen zwerfhonden uit bijvoorbeeld Spanje en Roemenië soms een vals vaccinatieboekje voordat ze hier worden geadopteerd. Vervolgens worden ze in Nederland dus nooit meer ingeënt." De hondenziekte is, als de hond volgens de voorschriften wordt ingeënt, eigenlijk niet gevaarlijk.

Meer vossen in bewoond gebied

Ook de toename van het aantal vossen zorgt ervoor dat het virus verspreid kan worden. ,,Tot niet al te lang geleden mocht er nog op de vossen gejaagd worden. Er zijn nu meer vossen die niet alleen in de bossen rondlopen, maar ook in bewoond gebied. Zo dragen de vossen het virus makkelijker over aan de honden.''

Het zijn niet alleen honden die het vervelende virus kunnen krijgen, ook fretten en marters kunnen ziek worden. Mensen en katten zijn niet vatbaar voor het virus en lopen dus geen risico.

Verschijnselen

Een besmette hond is lastig te herkennen, aldus de dierenarts: ,,Verschijnselen kunnen luchtwegproblemen, maag-darmklachten, neurologische problemen of last van bijvoorbeeld de ogen zijn. Het virus kan niet aangetoond worden in het bloed, het kan vaak pas met zekerheid worden vastgesteld wanneer het dier al is overleden.''