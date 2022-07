Dierenambulance roept op: ‘Stop met redden van Kees de kat, hij zwemt gewoon graag’

Ronald verloor beide benen door bermbom, maar rolt nu de ene na de andere marathon uit

Een bermbom kostte Ronald van Dort (40) uit Ridderkerk beide benen, maar pakte zijn levenslust en dromen niet af. De Afghanistanveteraan is al meerdere keren als eerste over de finish gekomen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, deed mee aan de Invictus Games én is van plan alle zes grote marathons in de wereld uit te rollen.

