Dief steelt fiets van agent en verkoopt hem ook weer aan hem terug

Coronavirus Teruglezen | Bijna 6000 nieuwe besmettin­gen, nu 473 patiënten op de ic's

16:45 Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 5935 nieuwe positieve tests geregistreerd. Na correctie zijn het 301 coronabesmettingen meer dan gisteren. Toen meldde het RIVM 5641 aangetoonde positieve testen. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met dertig patiënten toegenomen naar nu 1625, van wie er 473 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.