Dief steelt auto met 2-jarig jongetje op de achterbank

Het gaat sneeuwen!

10:17 Er is sneeuw op komst! De meteorologen van Weerplaza verwachten dat er dit weekend in delen van het land een wit landschap ontstaat. In enkele regio’s is er zelfs kans op een pak sneeuw van vijf centimeter. ,,Sneeuwpret dus voor iedereen die van sneeuw houdt, maar ook enige overlast voor hen die moeten reizen”, stelt weerman Michiel Severin.