Diederik Gommers is klaar met ‘halfzachte’ maatregelen: ‘Snelle lockdown is nodig’

Daarmee reageert Gommers op de zojuist bekendgemaakte cijfers van het RIVM: 6504 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren, terwijl iedereen eigenlijk hoopte dat vandaag de effecten van de laatste coronamaatregelen zichtbaar zouden worden. ,,Die maatregelen zijn niet afdoende gebleken”, concludeert hij. ,,De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.”



Hardere maatregelen zijn nodig om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen, zegt het lid van het Outbreak Management Team. ,,Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”