Die ondankbare vluchtelingen toch. Dank je wel moeten ze zeggen!

Doorbraak in coldcase-zaak: verdachte van moord op Mike Duif na kwart eeuw aangehou­den

Meer dan een kwart eeuw na de moord op de 26-jarige Mike Duif uit Amersfoort is dinsdag alsnog een 54-jarige man aangehouden. De verdachte, Amersfoorter, was in 1996 ook al in beeld als verdachte, maar werd toen niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De doorbraak in deze coldcasezaak is te danken aan informatie van een nieuwe getuige.

21:10