Die grijns wijkt voorlopig niet van Kevins gezicht: gehandicapte jongeren genieten van helikoptervlucht

Keepers is één van de zestien Brabantse jongeren die deze week met de stichting AllstarZ in Wemeldinge bivakkeert. Een stichting die zich inzet voor jongeren met meervoudige of complexe beperkingen. Elke dag ondernemen ze een andere, gave activiteit, zegt begeleider Mark Deckers. ,,Maar eerlijk gezegd vroegen ze elke ochtend of we al gaan vliegen. Dit is once in a lifetime voor hen. Het grootste deel van ons budget gaat hier naartoe. Maar als je ziet hoe ze uit die heli komen... Dat is elke euro waard.”