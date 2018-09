Die boze roeptoeters wegen niet op tegen de enorme media-aandacht voor Nike

De eerste foto’s zijn al op social media geplaatst: trotse mannen die vastberaden de rand van hun sokken afknippen. Want op die rand staat het Nike-logo, en met dat merk willen ze nu helemaal niks meer te maken hebben.



Waarom? Omdat gisteren bekend werd gemaakt dat Colin Kaerpernick het gezicht is van de nieuwe Just Do It- campagne. Een jubileumcampagne, want de slogan bestaat dertig jaar. Colin Kaepernick is de American football-speler die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied, als protest tegen racisme en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Kaepernick kwam daarna niet meer aan de bak als speler. President Trump had geen goed woord over voor de actie.



Nu blijkt dat Nike hem al meteen had gecontracteerd. Hij krijgt zijn eigen lijn met kleding en schoeisel, en dit alles onder het mom ‘Geloof ergens in. Ook al betekent het dat je er alles voor moet opofferen.’



En dus knippen patriottistische Trump-aanhangers nu de Nike-labels van hun sokken. Dat zal ze leren, daar bij Nike! Liever kapotte sokken dan nog één seconde met het merk geassocieerd te worden!