Dicky verzorgde zieke moeder en regelde haar uitvaart als tiener

Zo is het om piloot van een traumaheli­kop­ter te zijn: 'Binnen twee minuten zijn we onderweg'

9:38 Ze vliegen duizenden keren per jaar over onze hoofden: de traumahelikopters. Het aantal vluchten neemt ook almaar toe. Amanda Tijben is één van de piloten die artsen en hun assistenten naar spoedgevallen brengen in deze regio. ,,Wij hebben geen last van files en rotondes.’’