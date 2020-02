Dick in eigen rouwadvertentie: ‘Waar waren al mijn vrienden?’

Hannelore pakt leven op na jarenlang misbruik in sekte van de ‘Profeet’

14:41 Hannelore van Otterloo (42) groeide op in een sekte. De ‘Profeet’ Vrieswijk ontwrichtte hele gezinnen en boezemde alle leden angst in. Na jaren van vernedering, manipulatie en seksueel misbruik is ze inmiddels gelukkig. Nu vertelt ze haar verhaal.