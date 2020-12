Dichte mist in vrijwel het hele land: pas op voor slecht zicht op de weg

Vanaf vandaag hele wereld op code oranje

6:12 Vanaf vandaag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.