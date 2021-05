Dicht de kloof!

UPDATE/VIDEO Gewonden steekpar­tij Amsterdam buiten levensge­vaar, motief verdachte nog onduide­lijk

22 mei Alle vier de slachtoffers die in het ziekenhuis lagen na de steekpartij in de Amsterdamse buurt De Pijp zijn inmiddels buiten levensgevaar, laat de politie weten. De 29-jarige man die is aangehouden, is geen bekende van de politie en justitie. Getuigen beschreven het gedrag van de verdachte als verward. Zijn motief is nog onduidelijk.