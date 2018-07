Dialect goed voor taalvaardigheid, maar slecht voor je loopbaan

Vm­bo-leerlingen Maastricht voorwaarde­lijk naar mbo-opleiding

16:01 Eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht die nog schooltoetsen moeten overdoen, kunnen na de zomervakantie toch al terecht op een mbo-opleiding. Zeven opleidingen in Limburg hebben zo'n driehonderd vmbo-leerlingen hiervan vandaag per brief op de hoogte gebracht.