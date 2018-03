'Diabetespatiënt ziet huisarts veel te weinig'

Negen maanden voor chauffeur die man doodreed tijdens porno wissen

16 maart De vrachtwagenchauffeur die een dodelijk ongeluk veroorzaakte, terwijl hij achter het stuur bezig was met het wissen van pornosites op zijn telefoon, moet negen maanden de cel in. Ook mag hij anderhalf jaar niet achter het stuur zitten. De man reed bij verkeersplein Joure met hoge snelheid op een file in waardoor een 31-jarige man om het leven kwam.