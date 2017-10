Deze zomer geen vallende sterren gezien? Vannacht wel!

Elk jaar rond 12 augustus is er een meteorenregen, de Perseïden - misschien wel de bekendste verzameling vallende sterren. Toch zijn er door het jaar heen nog meer momenten waarop we best eens naar de hemel turen, zoals dit weekend. Dan komt de meteorenzwerm de Orioniden voorbij, met afvaldeeltjes van komeet Halley. Gisterennacht was de kans al groter dan anders om een vallende ster te spotten, maar de échte piek doet zich komende nacht voor, met tot twintig (!) vallende sterren per uur.



De maan speelt dit keer geen spelbreker, want die is nieuw en zal dus geen al te storend licht verspreiden. Wolkenvelden kunnen het schouwspel wel verprutsen, want vannacht wordt het vrij winderig met een aantal buien en hier en daar een opklaring. Ook morgen krijgen we hetzelfde weer.