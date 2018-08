'Deze zaak toont aan: we weten je te vinden, ook al is het 20 jaar geleden'

De frustratie moet groot zijn geweest binnen het onderzoeksteam-Nicky. Als ze begin juni een dna-match van 100 procent hebben, blijkt hun verdachte onvindbaar. Spoorloos. Is hij in de Vogezen? In Polen? In Spanje? De politie weet het niet, probeert Brech in stilte op te sporen, maar dat lukt niet. Uiteindelijk roept het team de hulp in van het publiek. Dat was afgelopen woensdag.



Nog geen week later is de verdachte opgepakt. Politiechef Ingrid Schäfer is 'erg opgelucht', vertelt ze vanmiddag op het politiebureau van Maastricht. ,,Dit is een bijzondere dag. Het is zo mooi dat we meer dan 1500 tips binnenkregen de afgelopen week. Dat overtrof al onze verwachtingen. We moesten snel het telefoonteam uitbreiden vorige week, zo veel kwam er binnen.''

Hoeveel tips leidden er naar Spanje?

,,Dat weet ik niet precies, maar er kwam van alles binnen: van waarzeggers tot ooggetuigen, we namen alle informatie serieus. En ook de gouden tip zat erbij. Dat was heel mooi.''

Hoe ging dat?

,,Zaterdag meldde zich een tipgever die zei: 'Ik heb de verdachte gesproken, in juli.' Hij kon ons ook aan een andere getuige helpen die kon bevestigen dat ze de man hadden gezien. Toen hebben we meteen contact gezocht met onze collega's in Spanje. Gisterochtend is een speciaal Spaans team gaan zoeken.''

Volledig scherm Jos Brech wordt door de Spaanse politie aangehouden. © AP

Deed Brech zijn best om uit handen van de politie te blijven?

,,Ze troffen hem aan in een veld, met zijn paspoort nog bij zich. Dat was voor ons wel prettig.''

Ruim twintig jaar werkte de politie aan deze zaak. Hoe is zo'n moment dan?

,,Dat is erg mooi. We hebben twintig jaar lang altijd doorgezocht, voor veel collega's kwam de zaak ook echt dichtbij. Er moesten antwoorden komen. Het mooie is: met nieuwe technieken rond dna, nieuwe wetten en samenwerking met burgers hebben we dit kunnen bereiken. Dat geeft ontzettend veel voldoening. En het fijne is, ook al heb je twintig jaar geleden een feit gepleegd: we weten je te vinden, dat doet zo veel voor het vertrouwen in de politie ook.''

De laatste week komt er veel naar buiten over Brechs zedenverleden. Heeft de politie daar missers begaan? Gaan jullie dat onderzoeken?

,,Natuurlijk. We hebben nieuwe informatie, als we dat toen hadden geweten, dan was het wellicht anders gegaan. Dus ja: dat gaan we onderzoeken. Maar eerst richten we ons op deze zaak, gaan we zo veel mogelijk bewijs verzamelen tegen de verdachte.''