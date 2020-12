Deze vrouw zag bij Veendam het ‘jongetje zonder kleren’: ‘Mijn man dacht eerst dat ik spoken zag’

zoekactie politieHet is na 21.00 uur zondagavond als het gezin Girdhari in Ommelanderwijk bij Veendam opschrikt. ,,Vanuit mijn ooghoeken zie ik iets vreemds. Op de stoep voor ons huis rent een jongetje zonder kleren.”

Het gezin Girdhari heeft een aantal nachten gehad met weinig slaap. Onlangs werd hun jongste kind geboren. Rinesh Girdhari ligt op de bank met zijn een maand oude baby. De twee oudste kinderen van 4 en 7 liggen al lang op bed.

‘Mijn man dacht dat ik spoken zag’

Als zijn vrouw het baby’tje van hem wil overnemen, ziet ze vanuit haar ooghoeken iets vreemds. Ze schrikt op. ,,Over de stoep, pal voor ons huis rent een jongetje zonder kleren naar het buurtspeeltuintje naast ons. Het was een schim”, zegt ze tegen Dagblad van het Noorden. Ik kon het ook niet geloven. Zag ik het wel goed? Mijn man dacht eerst nog dat ik spoken zag, maar ging toch buiten kijken.’’

In het speeltuintje ziet hij een jongetje met donkerblond, piekerig haar van een jaar of 7, 8, 9. Het kind staat gehurkt bij een speeltoestel, zegt niets en rent weg als hij de man ziet. De geschrokken man gaat er achter aan en zoekt in de omgeving. Tevergeefs.

Jongetje duikt nogmaals op in de speeltuin

Hij is net weer binnen als het jongetje opnieuw in de speeltuin opduikt. De politie wordt gebeld. ,,Ik trok snel mijn schoenen en jas weer aan, maar tevergeefs. Het jongetje was weer weg.’’ Zijn vrouw vult aan: ,,Je schrikt. Zo’n jong kind, zonder kleren en op zo’n tijdstip bij de weg.’’

In afwachting van de politie wordt opnieuw de omgeving afgezocht. Zonder resultaat. Girdhari: ,,Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Samen met buurtgenoten hebben we tot diep in de nacht mee helpen zoeken. Toen hoorden we ook van andere buren dat die het jongetje ook hadden gezien.’’

‘We hebben alles gedaan’

In de Burgernetmelding sprak de politie van een ‘beetje vreemde situatie’. Er was geen jongen van 7 als vermist opgegeven en er kwam ook geen reactie op de oproep van de politie of ouders die een kind missen zich wilden melden. ,,We hebben alles gedaan wat we konden’’, zegt een betrokken agent tegen RTV Noord.

