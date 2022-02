Deze verzekeraar durft grote risico’s wél aan, zoals strandtenten in storm en oorlogsfotografen

OOM Verzekeringen, die dingen verzekert die nergens anders te verzekeren zijn, zit in een smaakvolle witte villa langs de Vliet in Rijswijk. Niets doet hier denken aan alle risico’s die we als mens kunnen lopen. En die zij dekken. Zeewater dat in één vernietigende springtijgolf je strandpaviljoen van het strand veegt, de hippe foodtruck die in brand vliegt, de oorlogsfotograaf die tijdens zijn werk gewond raakt en iets algemener: de vliegreis die wordt geannuleerd door iets uitzonderlijks als een aswolk door een vulkaanuitbarsting.