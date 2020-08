Deze vermiste hond heeft al bijna 2000 kilometer door Europa gelopen en is nu gespot in Nederland

Hoe kan een hond van Zwitserland naar Nederland lopen? Met omzwervingen een reis van meer dan 1800 kilometer. Peter Zijlmans van Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) legt uit: ,,Sommige honden kunnen dat. Die hebben een goede overlevingsdrang. Het gaat hier ook om een jachthond, hij zal vast wel gejaagd hebben en vuilniszakken leeggegeten hebben.’’



Zijlmans is met HZGV verantwoordelijk voor de coördinatie van de zoektocht naar de hond in Nederland. Bij HZGV kregen ze voor het eerst iets over de hond te horen toen deze werd gesignaleerd in Duitsland. ,,We waren hem aan het volgen op Duitse zoekpagina's. Toen hij in Nederland werd gezien hebben we direct contact opgenomen met het Duitse team’’, vertelt Zijlmans. De laatst bekende locatie in Nederland is Didam. ,,Maar waar hij nu is weten we niet, we hebben nog geen recente meldingen ontvangen.’’