Deze tatoeage van Roxanne (20) redde haar leven

‘Diabetic 1’ valt sindsdien te lezen op haar linker pols. ,,Een tattoo met een belangrijke functie”, benadrukt de eigenaresse. ,,Want als ik een hypo krijg, kan ik soms niet meer uit mijn woorden komen. In zo’n geval kan ik nog wel m’n arm omhoog houden.’’ Het laten zetten ervan was dan ook een bijzonder moment. ,,Mijn moeder moest zelfs een beetje huilen.’’



En binnen no-time bewees de huidtekening zijn waarde. Nog diezelfde zomer ging Roxanne naar festival Dance Tour in Zwolle. Toen haar vrienden even drinken gingen halen, raakte ze aan de praat met een jongen. Hij vroeg naar de betekenis van haar tattoo, waarna ze het verhaal vertelde. ,,Vijf minuten nadat die jongen weg was, voelde ik me ineens heel slecht. Ik zakte in elkaar; een hypo. Mensen om me heen begonnen te lachen; ze dachten dat ik dronken was. Maar ik had geen druppel alcohol gedronken. Ik had suiker nodig!’’



Het waren benauwde momenten voor de jonge Ermelose. ,,Het ging bijna mis, toen net de jongen aan kwam lopen met wie ik had gepraat. Hij wist van mijn tatoeage en riep direct: ‘Ze heeft suikerziekte!’. Daardoor konden de EHBO’ers me redden.’’ De tatoeage was sindsdien waardevoller dan ooit.