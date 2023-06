Deze straat is in rep en roer door zonnepanelenrel: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’

Toos (90) is helemaal van de kaart na wéér een diefstal bij het graf van haar man: ‘Dit is toch ongelofe­lijk?’

Diefstal is altijd laakbaar, maar stelen van een begraafplaats? Dat is helemáál het laagste van het laagste. Toos Steenbeek (90) is dan ook helemaal van de kaart. Van het graf van haar man Job zijn afgelopen weekend drie bronzen vogeltjes gestolen. En dat is niet eens voor het eerst. ‘Dit is toch ongelofelijk?’