Deze stappen gaat de EU zetten om klimaatakkoord te halen

Is de wereld hiermee gered?

Verre van dat, zegt het Wereldnatuurfonds, want 2050 is nog ver weg. En die 55 procent voor 2030, een compromis tussen het Europees Parlement (wilde 60 procent) en de lidstaten (wilden 50 procent), blijft ver achter bij de 65 procent die de wetenschap voor het komende decennium nodig acht. De opwarming blijkt immers toch steeds weer sneller te gaan dan eerder gedacht. Daarnaast, aldus het WNF, is die 55 procent eigenlijk maar 52,8 procent, omdat er een beetje is gefoefeld: de opslag van miljoenen tonnen CO2 in bossen en andere natuur is ook meegeteld.