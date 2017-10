Deze soldatenmoeder stuurt Bifi-worstjes naar onze jongens in Mali

De ene militair op missie in het buitenland krijgt dozen vol lekkers van thuis, de ander niets. Dat vindt Jackhilline Dannenberg-Postma (49) uit Rijssen zo sneu, dat ze nog voor Sinterklaas Nederlandse soldaten over de hele wereld van verrassingspakketten wil voorzien.

Als haar zoon op missie is, stuurt Jackhilline Dannenberg-Postma hem iedere veertien dagen snoep, koek en worst. Geen overbodige luxe, zo zegt ze. ,,Als militairen tijdens een uitzending op pad gaan, krijgen ze elke dag een plastic zak mee. Met daarin voor de lunch een havermoutmaaltijd waar je water bij kunt doen en voor de avond rijst met gedroogd vlees en gedroogde groenten erdoor. En dan krijgen ze nog wat koekjes waar je de tanden op kapot bijt. Alles is vacuüm gezogen, want het mag nou eenmaal nauwelijks ruimte in beslag nemen."

Quote Ik vroeg mijn zoon of zijn collega's pakketten van thuis krijgen. Een deel, maar er is 'n groep die nooit iets krijgt Jackhilline Dannenberg-Postma En dus vult Jackhilline de voorraad van haar zoon aan als die op missie is. ,,Ik vroeg hem of zijn collega's ook versnaperingen en tijdschriften van thuis krijgen. Een deel wel, maar er is ook een groep die nooit iets ontvangt."



Dat sneed haar door de ziel. ,,Het deed iets met me. Militairen zijn vaak lange tijd ver weg van familie en vrienden. Iedereen kijkt er naar uit om iets te horen of krijgen van het thuisfront."

Facebook

Op Facebook begon ze een actie om ook collega's van haar zoon van boodschappenpakketten te voorzien. ,,Ik hoopte tien, misschien twintig pakketten te krijgen. Maar het werden er ruim veertig."

Dat overtrof haar verwachtingen. Ook Defensie was onder de indruk. ,,Op een contactdag voor familie en vrienden hoorde ik dat Defensie op zoek was naar vrijwilligers. Toen vertelde ik over mijn actie. Daarover was men zo enthousiast dat ik de vraag kreeg om voor Defensie een landelijke boodschappenactie op te zetten."



Defensie onderzoekt momenteel hoe de organisatie kan helpen bij het vervoer van de ingezamelde pakketten naar uitgezonden militairen, bevestigt woordvoerder Sjaak van Elten.

Heimwee naar kaas

Net als een dag eerder staat Jackhilline vandaag van 08.00 uur tot 20.00 uur bij supermarkt EMTÉ aan de H.J. Van Opstallstraat in Rijssen. Bezoekers kunnen extra boodschappen kopen en die bij haar achterlaten.

Zij zorgt er vervolgens voor dat de pakketten bij militairen op missies in Mali, Irak en Litouwen belanden. ,,Binnenkort sta ik voor hetzelfde doel bij de Albert Heijns in Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Maar mensen mogen hun boodschappen ook bij mij thuis afleveren, aan de Esstraat 119 in Rijssen."



Als ze even niet bij een supermarkt staat, benadert ze bedrijven. ,,Er liggen hier al driehonderd Bifi-worstjes en Autoweek, Voetbal International en Quest hebben toegezegd magazines te sturen. Voor vrouwelijke militairen heb ik Landlevens en Libelles."

Het doel? Driehonderd pakketten. ,,Maar als het er vijfhonderd worden, is dat natuurlijk ook goed! Naar welke boodschappen vraag is? Denk aan snoep, koek en vacuüm verpakte worstjes of vacuüm verpakte kaas. En pepernoten!"

Feestdagen