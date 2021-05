Deze schilderijen zijn wonderen van idyllische eenvoud, ze geven je goede zin, hoop

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 440. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We krijgen elke dag een stukje meer van ons leven terug. Eind volgende week gaan de musea weer open. Had dat niet eerder gekund? Waarschijnlijk wel, maar vragen naar de logica van maatregelen tijdens deze pandemie heeft ze nog nooit dichterbij gebracht. Dus laten we ons daar niet mee bezig houden.

Ik weet niet of ik 5 juni direct naar het museum zal rennen, maar soms telt ook gewoon de mogelijkheid om te kunnen. Ik loop graag door een museum, ook met de kinderen. Maar ik ben niet zo’n kunstbeschouwer die voor elk schilderij of beeld een uur staat te mijmeren. Ik heb wel geleerd dat je keuzes moet maken, anders draait je hoofd door. Die vier, vijf zalen met moderne kunst, een paar heel bijzondere uit de middeleeuwen misschien, een lekkere koffie met appelgebak als pauzenummer en daarna nog even terug om een of twee dingen (opnieuw) te bekijken.

Heb ik het anderhalf jaar lang gemist? Zeker. Niet zoals de onmogelijkheid om de grote kinderen te omhelzen, maar ik had alle zielloze voetbal op tv er wel voor willen inruilen.

Je ziet de schilderij­en in de grootte waarin hij ze geschil­derd heeft. Dat gebeurt je zelden met een kunstboek

Sinds kort heb ik een klein stukje museum in huis, waarmee ik het ook nog wel even langer had gered. Dat komt: ik las een recensie over een tentoonstelling van David Hockney in Londen (daar zijn ze al wat verder) en zag dat er een begeleidend boek was. Voor minder dan de prijs van twee toegangskaartjes voor het Van Gogh ligt dat nu op mijn tafel: het heet The Arrival of Spring. Normandy, 2020.

Hockney (83, Engelands grootste levende schilder) is ook een meesterlijk kunstenaar op de iPad. Hij heeft een klein landgoed in Normandië, waar hij vorig jaar tijdens de lockdown zat. Een en een is twee, hè. Dit zijn de iPad-schilderijen van de ontluikende natuur rond zijn huis, lente 2020. Bijzonder: het boek is op iPad-formaat. Dus je ziet de schilderijen in de grootte waarin hij ze geschilderd heeft. Dat gebeurt je zelden met een kunstboek.

Belangrijk: deze schilderijen zijn wonderen van idyllische eenvoud. Zo mooi. Intens. Ze geven je goede zin. Hoop. Knallende kleuren, landschapjes om je tanden in te zetten, vergezichten om naar te reiken. Dus als het weer eens regent of u nog even niet aan het museum toe bent, maar wel aan een beetje schoonheid: David Hockney!

