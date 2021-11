Deze Oranjefans kijken met hoop en vrees toe: ‘Zaterdag dachten we ook al dat we er waren’

Mervin Acoca, 38 jaar, Dordrecht

‘Corona is natuurlijk belangrijker dan een voetbalwedstrijd, maar dit is toch wel een enorme domper”, vertelt Mervin Acoca (38) uit Dordrecht. Met zijn dochter Lorena van 6 en zoontje Xavi van 2,5 bezoekt Acoca alle wedstrijden van het Nederlands elftal. De Dordtenaar behoort tot de groep van tweehonderd Oranjefans met de meest bijgewoonde wedstrijden achter hun naam. ,,Het WK 1998 was mijn eerste toernooi, sindsdien was ik vrijwel overal bij.” Zijn kinderen gaan tegenwoordig ook mee. ,,Zoon Xavi was er in 2019 bij de finale van de Nations League in Portugal al bij” lacht Acoca. ,,Ik had hem in een draagzak.”



In plaats van in een stijf uitverkochte Kuip zit hij vanavond echter nagelbijtend op de bank thuis. ,,Ik had stiekem gehoopt dat het kabinet de nieuwe coronamaatregelen pas na dinsdag zou laten ingaan, maar helaas.”