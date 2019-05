Deze nieuwe politieke partij is voor een federaal Europa

Natuurlijk, hij had zich als lid van pakweg D66 of GroenLinks kunnen melden, ook pro-Europese partijen. Maar Europese politiek bedrijven via de landelijke partijen werkt ook niet, vindt Van Lanschot. ,,Wij zijn de enige partij die écht Europees is en het Europese belang boven het nationaal belang plaatst.’’ Bovendien, zegt hij, vertegenwoordigt Volt een nieuwe generatie, eentje die op een heel andere manier naar politiek kijkt.



Die generatie heeft ‘een grote schop onder de kont’ gekregen na het brexitrefendum van juni 2016. Daar stemde de meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie, terwijl de jongeren – die massaal thuis bleven – volgens onderzoek juist in de EU wilden blijven. ,,Veel mensen zijn inmiddels het geloof in de politiek verloren. Er zijn maar weinig mensen die denken dat de politiek de antwoorden heeft voor de problemen van deze wereld. Maar het is júist aan de politiek om deze antwoorden te geven.’’