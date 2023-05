Deze Nederlandse uitvinding maakt korte metten met stank en maden in gft

Oorspronkelijk probeerde Groters de overlast met een stokje tussen bak en deksel te bestrijden. Weinig effectief, want het viel er tussenuit of werd door kinderen weggehaald. Reden voor Groters om samen met Mekenkamp na te denken over een beter systeem.

Dat werd een groene clip van kunststof die aan de groenbak vastgemaakt kan worden. Met behulp van een 3D-printer maakten ze een prototype en klopten ermee aan bij Twente Milieu. Daar waren ze meteen enthousiast, omdat de ergernis van de huishoudens over maden en stank heel bekend is.

‘Een goed idee’

‘Een goed idee van een inwoners uit ons werkgebied, daar wilden we meer van weten. We zijn altijd op zoek naar manieren om het afval scheiden gemakkelijker te maken’, zo maakte TwenteMilieu op zijn website bekend. De GreenClip lijkt de afvalinzamelaar een goed oplossing voor een grote en wijdverspreide ergernis.

Aardige bijkomstigheid is dat de opening van de bak er voor zorgt dat het vocht uit het groenafval verdampt. Zo blijft minder volume en gewicht in de container over. Bij een grote opknapbeurt van de tuin kan er meer afval in de bak en in de winter vriest het groenafval minder snel aan de bak vast.