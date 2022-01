Deze mensen leven volledig volgens cyclus van de maan: ‘Ik maak alleen schoon bij afnemende maan’

‘Als de maan in Maagd of Leeuw staat, ga ik naar de kapper’

Sinds Diana Horsman (62) uit Linschoten, eigenaresse van Yoga Dhyana, de maan laat mee bepalen wanneer ze rust neemt, schoonmaakt of naar de kapper gaat, is ze meer in balans. De positieve invloed van de maan op haar agenda deelt ze graag met anderen.

,,Sinds ik de maanstanden mee laat wegen in mijn ritme van doen en laten, heb ik meer rust gevonden en kan ik mijn agenda beter beheersen. Bij bepaalde maanstanden keer ik meer naar binnen, bij andere onderneem ik juist meer. Ik voel me gesteund door de natuur en de kosmos.”

Aanleiding voor deze levensstijl was voor Diana het boek Moon Time over een Oostenrijkse boerenfamilie die al generaties lang de maan als leidraad gebruikt voor hun werk op de boerderij. ,,Ik las dit zo’n tien jaar geleden en wilde graag weten hoe ik die eeuwenoude kennis en mystieke wijsheid zelf kon toepassen .”

Quote De maan heeft in elk sterren­beeld invloed op een lichaams­deel Diana Horsman

Diana gebruikt in haar dagelijks leven een maanagenda waarin de stand van de maan en symbolen van activiteiten die daar goed bij passen staan.

,,Mediteren doe ik bijvoorbeeld met een donkere maan, die periode probeer ik vrij van afspraken te houden. Schoonmaken doe ik bij een afnemende maan, dan heb je zelfs minder zeep nodig en naar de kapper ga ik als de maan in het sterrenbeeld Maagd of Leeuw staat. De maan heeft in elk sterrenbeeld invloed op een lichaamsdeel en in Maagd of Leeuw is dat je haar. Tijdens mijn yogalessen houd ik daar ook rekening mee. Staat de maan bijvoorbeeld in Weegschaal dan krijgt de huid meer aandacht.”

Maanworkshops

Ook geeft ze een à twee keer per jaar maanworkshops over de invloed van de maanstanden op het lichaam en worden praktische tips gegeven hoe de maancyclus toe te passen is in het dagelijks leven. ,,Daar komen vooral vrouwen naar toe. De maanenergie is Yin; vrouwelijk en daar voelen vrouwen zich van nature mee verbonden. Maar ook voor mannen die meer naar buiten gericht zijn kan de maan helpen balans te vinden.”