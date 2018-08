Deze man mag een jaar Albert Heijn niet in omdat hij klaagt over de weegschaal

Albert Heijn in Zetten wil niet reageren. Een woordvoerder van de landelijke Albert Heijn in Zaandam kan niet vertellen of klachten over de weegschalen vaker voorkomen. Pusters heeft naar aanleiding van zijn winkelverbod een brief naar de directie van de supermarktketen gestuurd, maar van hen kreeg hij te horen dat zij zich niet mengen in deze kwestie.



In 2013 deed een consument bij tv-programma Kassa melding van niet goed afgestelde weegschalen bij de Lidl. Dat gebeurde volgens hem vaak. Redacteuren van de Belgische zender Radio 2 deden in 2013 een kleine winkelsteekproef waaruit blijkt dat een weegschaal bijna nooit het exacte gewicht aangeeft.



De Consumentenbond kent het probleem, maar ziet het in de praktijk bijna niet voorbijkomen. ,,Wij krijgen incidenteel klachten dat de weegschalen op de groente- en fruitafdeling niet goed zijn afgesteld, maar over die van de kassa bijna nooit. De klachten zijn niet in de orde van grootte dat wij er onderzoek naar hebben gedaan. Sommige klachten over het gewicht gaan ook over een verpakt product, bijvoorbeeld een pak rijst van 500 gram dat net een paar gram minder blijkt te zijn.”