Deze landen staan deze zomer klaar om toeristen te ontvangen

Coronavirus LIVE | Horeca op z'n vroegst 9 juni helemaal open: ‘Onmogelijk om uit rode cijfers te komen als binnenruim­tes dichtblij­ven’

20:24 Nog meer versoepelingen van de coronamaatregelen zullen op zijn vroegst op 9 juni worden doorgevoerd. Ervan uitgaande dat stap twee die dinsdag werd aangekondigd komende woensdag kan doorgaan, wordt op 1 juni gekeken of de volgende stap mogelijk wordt. In stap drie van het openingsplan kan er onder voorwaarden weer binnen gegeten worden in de horeca, mogen mensen de musea weer in en wordt het advies voor het maximaal aantal bezoekers thuis verhoogd van twee naar vier per dag. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.