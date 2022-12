Deze kat had minstens negen levens maar miste toch het Guinnes Book of Records

Wolf bijt scha­pen-zus­jes dood: ‘Ons blinde schaap is van schrik de sloot ingelopen en verdronken’

VOORST - Een wolf op strooptocht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee bedreigde Racka-schapen doodgebeten in Voorst. ,,Een derde schaap, dat blind was, is van vermoedelijk schrik een sloot ingelopen en daar verdronken”, vertelt eigenaresse Brenda Kesteloo.

1 december