Deze foto van doodgeschoten chimpansee Mike gaat viraal: ‘Hij was mijn favoriet’

Record: 229 dagen achtereen al 10 graden of meer

15 november Een nieuw weerrecord: al sinds april is de maximumtemperatuur niet meer onder de 10 graden geweest. Sinds het begin van de metingen in 1901 was een reeks aaneengesloten dagen met een maximumtemperatuur van 10 graden of hoger niet eerder zo lang in De Bilt als in dit jaar. Dit is volledig toe te wijzen aan de opwarming van de aarde, aldus Weerplaza.