Deze feestganger organiseert illegale raves: ‘Als ongevaccineerde kom je anders nergens binnen’

VRAAG & ANTWOORD ‘Mogen autofabri­kan­ten wel sjoemelen met het rijbereik?’

‘Regelmatig verbaas ik mij over de fabrieksopgave van het brandstofverbruik of (bij elektrische auto’s) rijbereik’, aldus lezer J.F. Jonker in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Zo vermeldt Tesla voor de Model Y een rijbereik van 507 kilometer, maar dat blijkt in de praktijk circa 400 kilometer. Dit is toch regelrechte misleiding? Voor de sjoemelsoftware worden autofabrikanten vervolgd, maar is dit niet hetzelfde? Als we een verpakking kopen waarop staat dat er 1000 gram in zit, dan moet dat gewicht er toch ook echt in zitten?’

14 december