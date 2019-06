Deze familie leeft in Vikingstijl (zelfs de hond huilt als een wolf)

De Vikingen, dat zijn toch die woeste krijgers die vanuit het noorden kwamen roven, plunderen en moorden? André Grootendorst (41) geeft het meteen toe. ,,Dat is wel het beeld dat er bij het grote publiek van Vikingen bestaat, en dat gebeurde ook zeker, maar ze waren veel meer dan dat.’’



In de huiskamer in Boskoop is het gezin Grootendorst een moderne Vikingfamilie. Er klinkt oude hoornmuziek, overal liggen boeken over de Vikingcultuur en de familie draagt graag Vikingkleding. Ook familiehond Valla laat zien dat ze er helemaal bij hoort. ,,We hebben haar leren huilen als een wolf, op commando,’’ vertelt de familie. Inderdaad geeft Valla, een rasechte poolhond, een keurige demonstratie.