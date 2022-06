Deze deeltijdprinses piekert er niet over meer te gaan werken

Deze twee vrouwen zijn de baas van 140 agenten: ‘Ze vroegen of ik wel voldoende broeken had versleten’

Hoewel er steeds meer vrouwen bij de politie werken, is een volledig vrouwelijke leiding nog altijd zeldzaam. Maar niet bij basisteam De Copen, met politiebureaus in Woerden en IJsselstein. Daar sturen Sirid Jakobsen (41) en Ilona van der Leer (34) samen 140 agenten aan. ‘Ik denk dat onze vrouwelijkheid niet per se een shock was, maar wel onze stijl van leidinggeven.’

9 juni