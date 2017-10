Deze container is binnen vijf minuten een hotelkamer

Het Amsterdamse bedrijf G3 Spaces heeft donderdag een container gelanceerd, dat zichzelf binnen vijf minuten kan uitvouwen. In de container is plek voor vier hotelkamers of één kantoor. Volgens het bedrijf is dit het 'meest mobiele gebouw ter wereld'. Volgende maand komt de container op de markt.