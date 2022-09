Deze beestjes zijn bezig met opmars naar Nederland, maar of we daar blij mee moeten zijn?

Met video Politie wist dat advocaat Youssef Taghi contacten had met criminele milieu, maar hij mocht toch EBI in

Van Youssef Taghi was al ver voor hij advocaat werd van zijn neef Ridouan Taghi, bekend dat hij aanschurkte tegen het criminele netwerk van zijn familielid. Uit onderzoek van deze site en onderzoekssite Follow the Money blijkt dat de politie in de systemen meerdere malen melding maakte van contacten tussen Youssef en personen die gelinkt worden aan de organisatie van Ridouan Taghi.

8:31